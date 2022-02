Chelsea neemt het vanavond op tegen Lille in de Champions League: Jonathan David oogst lof in Britse pers

Vanavond ontmoeten Chelsea en Lille elkaar in de Champions League. De Britse pers heeft vooral lof voor één man: ex-Gentspeler Jonathan David.

Vanavond ontmoeten Lille en Chelsea elkaar in de knockoutfase van de Champions League. Op zich niet de moeilijkste affiche voor de Britse topclub, maar toch hebben ze vooral oog voor één man: Jonathan David. De Canadees speelde tussen 2018 en 2020 voor KAA Gent en werd verkocht voor 27 miljoen euro. Momenteel heeft hij een marktwaarde van 50 miljoen euro en wordt hij gezien als een van de grootste talenten ter wereld, want hij is nog maar pas 22 geworden. Dit seizoen wist hij in 33 wedstrijden over alle competities samen al zestien keer te scoren.

"Door dit seizoen 12 doelpunten te maken in de Ligue 1 heeft hij zijn status als een van de meest begeerde jonge spelers van het Europese voetbal bevestigd. Binnenkort zal hij misschien niet alleen uitblinken op het Europese clubpodium, maar ook op het mondiale", schrijft de BBC in een artikel dat ze speciaal gewijd hebben aan de ex-Gentspeler. De schrik zit erin bij Chelsea en ze zullen zeker en vast op hun hoede zijn voor Jonathan David vanavond.