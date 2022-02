Meteen verandering na overname bij Deinze: CEO mag na 9 maanden alweer vertrekken

KMSK Deizne is nog maar net overgenomen door investeerders uit Singapore of er is al een eerste verandering te melden. De club uit 1B heeft intussen afscheid genomen van CEO Marc Vanmaele.

Vanmaele werd pas in mei van vorig jaar aangesteld als de nieuwe CEO bij de ambitieuze club, maar moet nu dus alweer vertrekken. Waarschijnlijk heeft de overname daar wel iets mee te zien. Er werd met Adrian Esparraga ook al een nieuwe technisch directeur aangesteld. De club heeft zijn ambities al bekendgemaakt: binnen de vijf jaar willen ze in 1A spelen. Deinze moet de centrale club worden in een groep met vier of vijf andere clubs. De bedoeling is om talent op te leiden en met winst te verkopen.