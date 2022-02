'PSG is stilaan wanhopig en... schakelt Franse presidenten in om Mbappé te overtuigen'

Kylian Mbappé staat heel dicht bij een transfer naar Real Madrid. Toch weigert PSG zich neer te leggen bij het vertrek van het goudhaantje. Zelfs Emmanuel Macron en Nicolas Sarkozy moeien zich.

Kylian Mbappé heeft al een persoonlijk akkoord met Real Madrid. De Fransman kan deze zomer transfervrij opgepikt worden in Parijs. PSG heeft Mbappé een voorstel gedaan dat hem tot de bestbestaalde speler ter wereld kan maken - één miljoen… per week - maar ook dat heeft het Franse goudhaantje niet kunnen overtuigen.

De Franse kranten weten dat PSG nu zelfs Emmanuel Macron én Nicolas Sarkozy in de strijd hebben gegooid. De huidige en vorige president van Frankrijk hebben contact opgenomen met Mbappé om te benadrukken hoe belangrijk het is dat een Franse topspeler in de Ligue 1 én bij de beste Franse club blijft voetballen. Maar of het zal helpen…