Frederik Boi over het seizoen van Cercle Brugge: "Ik zie niet in waarom Cercle Brugge de Europe play-off niet zou kunnen halen"

Cercle Brugge is een van de verrassingen van het seizoen in de Jupiler Pro League. Met nog zes wedstrijden te gaan hebben ze nog uitzicht op een plekje in de Europe play-off. Clublegende Frederik Boi analyseert.

Cercle Brugge staat momenteel op de negende plek in de Jupiler Pro League en heeft op zes speeldagen van het einde nog steeds uitzicht op een plekje in de Europe play-off. Ook Cercle Bruggelegende Frederik Boi is dat niet ontgaan: "Cercle heeft zich goed herpakt. Ze hebben een hele knappe reeks neergezet, met enkel nog wel een verlies tegen Union, maar ook in die wedstrijd zat er wel meer in. Alles bij elkaar denk ik dat het voor Cercle nu een seizoen wordt waarin ze niets meer te verliezen hebben. Ik zie ze er elke week vol voor gaan en dat is zeer positief".

Eind november werd Yves Vanderhaeghe ontslaan bij Cercle Brugge en haalden ze Dominik Thalhammer in de plaats. "Het is natuurlijk een beetje jammer voor Yves Vanderhaeghe dat hij moest vertrekken, maar uiteindelijk zit hij nu ook wel weer bij KV Oostende. Ik ben blij dat hij niet te lang zonder ploeg heeft gezeten", legt Frederik Boi uit. "Soms heb je eens op het juiste moment wat meer geluk nodig. De weken voor de trainerswissel speelden ze ook niet slecht, maar dan scoorden ze wat moeilijker. Als je niet scoort pak je geen punten en in het voetbal zijn het de punten die tellen. Of ze met Yves hetzelfde resultaat hadden kunnen boeken gaan we nooit weten, maar ik ben wel zeker dat ze ook met hem niet in de problemen gekomen zouden zijn", legt Frederik Boi uit.

© photonews

Revelatie Rabby Matondo: "Hij heeft een beetje een 'je m'en fou'-mentaliteit"

Rabbi Matondo is één van de revelaties van dit seizoen bij Cercle Brugge. De 21-jarige flankaanvaller wordt momenteel gehuurd van Schalke. "Matondo is de exponent voor het succes van Cercle Brugge, maar de jeugdspelers dragen ook heel veel bij. Al na één wedstrijd zei ik tegen enkele vrienden dat de topploegen blind zijn als ze niet inzien wat die jongen allemaal kan. Ik weet niet waar zijn plannen liggen, maar ik denk niet dat Cercle Brugge zijn eindbestemming zal zijn in zijn carrière, hé. Het is iemand met een enorm potentiëel", vertelt de clublegende van Cercle. "Hij heeft een beetje een 'je m'en fou'-mentaliteit, maar dan in de positieve zin. Dat hadden we nodig bij Cercle, iemand die blijft proberen en zich niets aantrekt van als er eens iets mislukt", gaat Frederik Boi verder.

Een plekje bij de eerste acht zou de absolute bekrining zijn van een mooi seizoen van de Vereniging. Met nog zes wedstrijden te gaan tellen ze slechts drie punten minder dan Genk (8ste) en vijf punten minder dan Charleroi (7de). "Ik zie niet in waarom Cercle Brugge de Europe play-off niet zou kunnen halen. Op dit moment kan Cercle Brugge van elke ploeg winnen, ik zie het wel positief in. Na die knappe reeks werd er even gedroomd van play-off 1, maar als we even realistisch zijn was dat eigenlijk onmogelijk. Ik denk wel dat die Europe play-off nu het absolute doel zou moeten zijn. Momenteel is er geen enkele ploeg blij om tegen Cercle te moeten spelen en op zich is dat al een succes", besluit Frederik Boi.