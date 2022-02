Voormalig ploegmaat weet wat het probleem is: "Hazard kan het leven zoals Cristiano Ronaldo niet aan"

Eden Hazard is al enkele weken blessurevrij, maar de Rode Duivel slaagt er niet in om een basisplaats te verwerven bij Real Madrid. Joe Cole neemt alvast geen blad voor de mond.

Eden Hazard moet tevreden zijn met enkele korte invalbeurten bij De Koninklijke. Nochtans gaf Carlo Ancelotti afgelopen weekend nog aan dat onze landgenoot klaar is om zijn topniveau te halen. De Rode Duivel leek voorbestemd als Galactico, maar Joe Cole weet waar het misgelopen is.

“Hij kan het leven zoals Cristiano Ronaldo niet aan”, wijst de voormalige ploegmaat van Hazard bij Lille OSC in The Athletic naar de arbeidslust van de Rode Duivel. “Wat ik daarmee bedoel? Elke dag trainen alsof je leven ervan afhangt, ijsbaden nemen om één uur ‘s nachts,...”

Cole weet ook dat zo’n dingen niet kunnen gevraagd worden van Hazard. “Eden is simpelweg niet zo. Wat er was gebeurd als hij dat wel allemaal had gedaan? Dan ben ik ervan overtuigd dat hij overal was geslaagd én alle individuele prijzen had gewonnen.”