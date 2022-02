OFFICIEEL: Belgische flankspeler (ex-Club Brugge) maakt het seizoen vol in Rusland

Kent u Boli Bolingoli-Mbombo nog? De flankspeler brak door bij Club Brugge. De voorbije seizoenen was hij aan de slag bij Celtic Glasgow, waar hij naar het zijplan verdween. Bolingoli kreeg een reddingsboei toegeworpen uit Rusland.

Boli Bolingoli (26) ligt nog tot 2023 onder contract in Glasgow. De flankspeler doet het seizoen op uitleenbasis uit bij Ufa, het nummer vijftien in de Russische hoogste klasse. In Rusland sluit de transfermarkt op 25 februari.

De Russen, die in de degradatiestrijd verwikkeld zijn, bedongen geen aankoopoptie op Bolingoli.

De neef van Jordan en Romelu Lukaku voetbalde eerder ook nog voor STVV, Rapid Wien en Basaksehir.