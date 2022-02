Faïz Selemani verkoos Afrika Cup boven wintertransfer in 1A: "Twee ploegen wilden me, ja"

Faïz Selemani toonde zich in de derby tegen Zulte Waregem met twee goals. Dat hij nog bij KVK speelt is al een succes op zich.

In 2019 verbrak Selemani zijn contract bij Union om dan naar KV Kortrijk te trekken. Hij moest maar liefst 500.000 euro betalen en mocht eerst ook niet spelen.

Selemani bevestigt aan HLN dat hij deze zomer op een transfer richting Genk of Standard zat te broeden. “Dat klopt, maar ik zat toen op de Africa Cup”, zegt Selemani. “Ik wou me daarop focussen en vroeg aan mijn manager om me niet op te bellen.”

Uitstel is in ieder geval geen afstel. “Toen ik terugkwam hoorde ik van hun interesse, maar ik besloot om in Kortrijk te blijven en het seizoen hier af te maken. Ik wil mijn periode hier namelijk mooi afsluiten. Op mijn 28ste is het tijd om een stap hogerop te zetten.”

“ Of ik een voorkeur heb? Als Luka Elsner nog bij Standard zit, dan zou dat een mooie ploeg zijn. Maar in België heb je veel goede teams: Anderlecht, Club Brugge, KRC Genk, AA Gent, ... Marseille is mijn droomploeg, maar dat lijkt me onmogelijk.”