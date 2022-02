'Kapitaalsverhoging KV Mechelen kwam er niet zonder slag of stoot, Penninckx blijft spierballen rollen'

KV Mechelen stelde trots een kapitaalsverhoging van vijf miljoen euro voor, waarbij Dieter Penninckx zijn aandelenpakket zag zakken van 71,2% naar 45,85%. Zo is hij weer in lijn met de clubstatuten. Al blijft Penninckx een grote invloed uitoefenen.

Volgens Het Laatste Nieuws kwam het akkoord over de kapitaalsinjectie er niet zonder slag of stoot. In ruil voor het zakken van zijn aandelenpakket mocht Penninckx vijf van de elf mensen aanduiden die zetelen in de Raad van Toezicht. Penninckx zou echter zelf willen zetelen in de Raad van Toezicht. Dat botste op verzet, onder meer bij minderheidsaandelehouder Luc Leemans.

Toezichthoudersmandaat 'in beraad'

"Het is even ontploft", getuigde een aanwezige. Penninckx zou zelfs even van de onderhandelingstafel zijn weggegaan. Uiteindelijk is naar verluidt besloten om het toezichthoudersmandaat van Penninckx 'in beraad' te houden. Binnen de drie maanden moet hierrond een akkoord bereikt worden. Komt dat er niet, dan zou Penninckx dat mandaat toch gewoon kunnen opnemen.

En zo konden de nodige handtekeningen toch gezet worden om de kapitaalsverhoging nu reeds door te voeren. Eén ding is duidelijk: de rol van Penninckx is nog niet uitgespeeld bij KV Mechelen. "Het zal voor de groei van de club een zegen zijn als hij vertrekt", aldus een aandeelhouder. Een insider stelt zelfts: "Penninckx gijzelt KV Mechelen".