Ondanks moeilijke situatie: "Het is een waar voorrecht dat ik kapitein van dit elftal mag zijn"

KV Oostende beleeft geen gemakkelijk seizoen in 1A, maar dat weerhoudt Cameron McGeehan niet om een trotse kapitein te zijn.

McGeehan wint meer en meer aan belang bij KV Oostende. Niet eenvoudig na een jaartje aan de kant zitten met een voetblessure. “Van een jaar lang niet spelen naar kapitein en elke week in de ploeg: daar ben ik best trots op, ja”, vertelt hij aan HLN. “Ondanks m’n 26 jaar ben ik één van de oudere spelers in de groep en behoudt de trainer het vertrouwen in mij als kapitein.”

“De ervaring die ik heb opgedaan in Engeland probeer ik hier over te brengen. Ja, ik was onder andere kapitein bij Norwich toen we de FA Youth Cup wonnen en ook enkele keren bij Barnsley. Dat ik nu kapitein ben van KVO, is een waar voorrecht. Vanuit die rol een thuismatch in een vol huis winnen, is gewoonweg fantastisch.”

McGeehan voelt zich ook goed in het spelpatroon van Yves Vanderhaeghe. “Vanderhaeghe heeft in zijn eerste week als trainer kleine aanpassingen doorgevoerd, de spelers vertrouwen gegeven en op training zowel tactiek als fun aan de dag gelegd. De man is een legende hier en heeft een goeie band met de fans - dat kon je afgelopen weekend zien en horen. Dat alles zorgde voor een goed resultaat: onze pressing zat goed, we speelden ook simpeler voetbal.”