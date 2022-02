Recordman Aleksandar Mitrović scoort met de ogen dicht: "Zien een andere versie, hij begrijpt alle facetten beter"

Aleksandar Mitrović beleeft op zijn 27ste hoogdagen. De Serviër is een recordman geworden. De spits die tussen 2013 en 2015 de kleuren van Anderlecht verdedigde, vond dit seizoen al 33 keer de weg naar doel in The Championship.

Mitrović is helemaal los: wat heeft daar voor gezrogd? "We zien dit jaar een Mitrović die gelooft in zichzelf en ook de coach gelooft in hem", vertelt Jack Collins van de Fulhamish podcast aan Sporza. "Vorig jaar kreeg hij niet echt zijn kans in de Premier League, maar nu speelt Fulham in een systeem dat zijn kwaliteiten optimaal benut."

Onbaatzuchtig

Dat vraagt om een woordje extra uitleg. "Vroeger was hij meer de targetman, de nummer 9 die niet te veel bewoog en dus vrij statisch was. Nu zien we een andere versie, een aanvaller die veel meer in het spel betrokken is. Dat zie je ook aan zijn veelvuldige assists. Mitrović is onbaatzuchtig geworden."

Zijn werkpunten zijn niet veranderd, maar desondanks is hij de man die Fulham weer naar de Premier League lijkt te loodsen. "Hij zal nooit de snelste man op het veld worden, maar hij begrijpt alle facetten beter. Hij weet waar hij moet lopen en waar hij de anderen ruimte kan bieden."