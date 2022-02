Tajon Buchanan moet zich aanpassen bij blauwzwart: "Ik weet dat ik veel beter kan"

Tajon Buchanan heeft geen gemakkelijke start gekend bij Club Brugge en is zich nog volop aan het aanpassen aan de nieuwe situatie.

Het was geen gemakkelijke opdracht voor Buchanan. Na amper twee matchen moest hij vertrekken voor de nationale ploeg en toen hij terugkwam had hij af te rekenen met corona.

Tegen Eupen zette Alfred Schreuder hem echter meteen in de basiself. “Ik ben blij dat we wonnen, dat was het hoofddoel, maar ik ken mezelf en weet dat ik veel beter kan en dat ik iemand ben die het verschil kan maken”, zegt Buchanan aan KW.

De aanpassing vraagt veel meer dan eerst gedacht. “Ik moet mij aanpassen aan een ander land, heel ver van huis, aan een andere competitie, een ander team en een andere positie.”

Ook op het veld is het aanpassen. “Ik ben een veelzijdige speler. Mijn natuurlijke positie, waar ik het best in staat ben om mijn kwaliteiten te tonen, is inderdaad die van rechterwinger. Maar ik speelde ook al als rechterwingback en zelfs als rechtsback en nu begin ik mij al wat comfortabeler te voelen als linkerwingback.”

“Het is kwestie van het gewoon te worden. Binnenkort zal alles wel samenvallen. Ik ben hier om het team te helpen wedstrijden te winnen en kampioen te worden; en eender waar ik sta, probeer ik het verschil te maken.”