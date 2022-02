Blessureleed van Jérémy Doku voorbij, meteen heel duidelijke doelstelling volgens vader

Jérémy Doku lijkt eindelijk verlost van zijn blessureleed. Hij staat weer op het trainingsveld bij Stade Rennes.

Goed nieuws uit Frankrijk. Jérémy Doku is verlost van zijn blessures. Hij zit in de selectie voor de match tegen Montpellier. Eerst liep hij een hamstringblessure op, toen hij terug was moest hij meteen weer naar de kant met een knieletsel.

“Jérémy treft geen schuld bij al die kleine blessures”, zegt vader Doku aan Het Nieuwsblad. “Die kunnen gebeuren. Hij had het zelf ook liever anders gezien.”

Hij hoopt dat zijn zoon door Roberto Martinez volgende maand opgeroepen wordt voor de stage van de Rode Duivels. “Hij kijkt daar enorm naar uit, want ook met de nationale ploeg heeft hij al lang niet meer gespeeld.”