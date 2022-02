📷 Premier League kiest kant en toont steungebaren voor Oekraïne

Het oosten van Europa mag dan wel quasi in brand staan. De wereld blijft verder draaien, en zo ook het voetbal in West-Europa.

Toch kon men in de Premier League niet verder zonder even stil te staan bij de verschrikkelijke gebeurtenissen die momenteel plaatsvinden in Oekraïne.

In de stadions zijn er verschillende Oekraïense vlaggen te zien, Matty Cash had na zijn doelpunt met Aston Villa een boodschap op zijn ondershirt staan en voor de wedstrijd tussen Manchester United en Watford poseerden de spelers met een boodschap voor vrede.