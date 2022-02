🎥 Veel commotie om rode kaart voor Vadis Odjidja: niemand vond het uitsluiting waard (en u?)

Dé fase in Standard-Gent gebeurde net voor rust. Vadis Odjidja kreeg rood voor een overtreding op Tapsoba. Maar eigenlijk ging werkelijk niemand akkoord met die beslissing.

Odjidja liep op quasi gelijke hoogte met Tapsoba, die in balbezit was. Maar die speelde ineens de bal terug naar zijn eigen helft en zijn been kwam zo in de baan van Odjidja te liggen. Die kon niet meer inhouden en ging op het been staan. Veel kon hij daar niet aan doen, maar na het bekijken van de beelden gaf ref Lardot toch rood.

Zowel Lardot als VAR Laforge moesten het achteraf zwaar bekopen op sociale media. Ook Hein Vanhaezebrouck zal hier waarschijnlijk nog iets over te zeggen hebben...