Dé persoon waar iedereen aan denkt na OHL - Anderlecht is gereanimeerde fan: we duimen dat het goedkomt

Na elke match belichten we een speler extra. Na OHL - Anderlecht gaat al onze aandacht naar de fan die in de tribunes medische bijstand nodig had en vervolgens werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Die persoon zit in de gedachten van iedereen die er zaterdagavond bij was.

Het zou ongepast zijn om het hier uitgebreid te hebben over de prestatie van Hendrik Van Crombrugge, Mandela Keita, Majeed Ashimeru of welke speler dan ook. De persoon waar het zaterdagavond om ging, was de toeschouwer die de hulp nodig had van een medische interventie in de tribunes, waardoor de wedstrijd twintig minuten stillag. Het enige wat telt, is dat het goedkomt met die voetbalfan.

Het is alleszins een ervaring geworden die iedereen die in het stadion aanwezig was nooit zal vergeten. Ook aan de mensen rondom de persoon die behandeld moest worden, zag je dat ze aangeslagen waren. Meerdere keren steeg ook terecht applaus op toen leek dat de ambulanciers hem zouden kunnen wegdragen.

Ook de spelers en stafleden van beide ploegen waren onder de indruk. Volgens de laatste berichten zou de gereanimeerd supporter bij bewustzijn zijn. Ook bij Voetbalkrant duimen we voor een verdere gunstige evolutie.

OH Leuven kwam op zondagmiddag ook al met een update: