Michel-Ange Balikwisha smijt nog wat olie op het vuur voor het treffen tussen Club Brugge en Antwerp: "Volgens mij hebben we wel meer kwaliteit dan Club Brugge"

De wedstrijden tussen Club Brugge en Antwerp zijn altijd beladen. Een straffe zoals deze van Michel-Ange Balikwisha geeft het duel nog wat extra peper.

De flankaanvaller is wel vaker goed voor een straffe uitspraak. In De Zondag sprak hij toch wel straffe taal over Antwerp en Club Brugge. "Mij hoor je niet zeggen dat we kampioen gaan worden, maar volgens mij hebben we wel meer kwaliteit dan Club Brugge. Zij hebben eigenlijk alleen Noa Lang en Charles De Ketelaere voor aanvallende acties. Ik vind Anderlecht een grotere concurrent voor de titel dan Club Brugge en Union SG", zegt de flankaanvaller.

Balikwisha kwam deze zomer over van Standard en speelt een wisselvalig seizoen, waar hij nog teveel goede met minder goede momenten afwisselt. Hij kwam dit seizoen 26 keer in actie voor Antwerp waarin hij tot vier doelpunten en vier assists kwam.