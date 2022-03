📷 Pro League stelt nieuwe competitieformule in 1B voor

Volgend seizoen verandert de 1B Pro League van gelaat. Aan de huidige acht teams worden vier beloftenploegen (U23) van 1A-clubs toegevoegd om tot twaalf deelnemers te komen.

Na afloop van een reguliere competitie die 22 speeldagen duurt, volgen play-offs om de promovendus en de degradant te bepalen. “Om de ontwikkeling van onze talenten alle kansen te geven, treden komend seizoen vier beloftenteams van onze Pro League-clubs aan in 1B. Nog eens vier U23-ploegen krijgen een plekje in de eerste nationale”, klinkt het bij de Pro League.

“Finaal worden zes beloftenteams onderverdeeld in de tweede nationale, waarvan vier in de Vlaamse reeks en twee in de afdeling van het ACFF. In totaal zijn er dus 14 plaatsen te verdelen over de competities 1B, eerste nationale en tweede nationale VV en ACFF.”

Profclubs konden zich op vrijwillige basis aanmelden bij de Pro League voor dit proefproject van minstens twee seizoenen. Zestien van hen tekenden in op dat vrijblijvende aanbod. Het gaat om Cercle Brugge, Club Brugge, KAA Gent, K. Beerschot V.A., KRC Genk, KV Mechelen, Lierse K (1B), OH Leuven, RFC Seraing, R. Antwerp FC, Royal Excelsior Virton (1B), Royale Union Saint-Gilloise, RSC Anderlecht, Sporting Charleroi, Standard de Liège en SV Zulte Waregem.

De Pro League zal de komende weken nog communiceren over hoe de verdeling over de competities en reeksen gebeurt. Wel is duidelijk dat de top vier na afloop van het huidige seizoen in de Belgische beloftencompetitie integreert in 1B. In het seizoen 2022-2023 zal de 1B Pro League gespeeld worden door 12 teams. Daarom wordt ook een nieuw format geïntroduceerd. De dubbele heen- en terugronde verdwijnt, waardoor de reguliere competitie 22 speeldagen zal tellen. Nadien volgen play-offs.

Volgend seizoen worden de twaalf deelnemende teams na die reguliere competitie onderverdeeld in twee poules van telkens zes clubs: de Promotion Play-offs en de Relegation Play-offs. De punten na de reguliere competitie blijven behouden. Wie na tien speeldagen bovenaan staat van de Promotion Play-offs kroont zich tot kampioen in 1B en promoveert rechtstreeks naar de Jupiler Pro League. De laatste in de Relegation Play-offs zakt naar de eerste nationale.