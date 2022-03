Analist begrijpt rode kaart voor Odjidja niet: "Als je dan die fase met Tapsoba ziet..."

De rode kaart voor Vadis Odjidja zette zondag veel kwaad bloed bij de fans van AA Gent, maar ook alle waarnemers begrepen het niet. Voor René Vandereycken is het een raadsel hoe de VAR daar kon tussenkomen.

"Ik vind dat we enig begrip moeten opbrengen voor fouten die de scheidsrechters op het veld maken. Maar voor de VAR moeten we de lat hoger leggen, omdat zij beschikken over beelden vanuit verschillende hoeken die ze kunnen stilzetten en aan verschillende snelheden kunnen afspelen", zegt Vandereycken in Het Nieuwsblad.

"Hoe het dan mogelijk is dat de mensen in het VAR-busje die fase van Odjidja anders interpreteren dan bijna elke analist, is mij een raadsel. Odjidja had geen intentie om zijn tegenstander te raken en er was geen sprake van overdreven intensiteit. Geel had volstaan. Als je die fase naast de overtreding van Tapsoba zet, is het onbegrijpelijk dat Odjidja rood kreeg en Tapsoba geel."

Het bondsparket was blijkbaar dezelfde mening toegedaan. "Het is veelzeggend dat Odjidja niet wordt geschorst. Hoezeer je ook alles in reglementen probeert te gieten, er zal altijd marge voor interpretatie zijn en ik ben ervan overtuigd dat ex-profvoetballers de VAR daarbij kunnen assisteren.”