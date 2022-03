Voormalige topscheidsrechter neemt géén blad voor de mond: "Kompany is een icoon, maar hij permitteert zich te veel"

Vincent Kompany kreeg afgelopen zaterdag een rood karton onder de neus geduwd door Erik Lambrechts. RSC Anderlecht wees naar voorafgaande fases, maar Serge Gumienny steunt zijn voormalige collega.

Vincent Kompany was woedend na de rode kaart voor Michael Murillo. Volgens de coach van RSC Anderlecht had Erik Lambrechts voorafgaand een fout in het voordeel van paars-wit moeten fluiten.

“Kompany kan misschien een punt hebben”, aldus Serge Gumienny in Het Belang van Limburg. “Maar hij reageerde te fel. Ik ben er zeker van dat Lambrechts niet zomaar rood zal trekken. Kompany zal wel iets gezegd hebben.”

De voormalige topscheidsrechter wijst dan ook vooral met de vinger naar de coach van paars-wit. “Kompany is een voetbalicoon in België, maar hij permitteert zich te veel. In Engeland wordt er niet over de arbitrage gesproken. Daar kost het te veel geld.”