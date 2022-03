Frank Vercauteren blikt terug op periode bij Antwerp: "Sportief hebben we er alles uitgehaald"

In januari 2021 volgde Frank Vercauteren Ivan Leko, die voor een lucratief avontuur in China koos, op als coach van Antwerp. Een half seizoen later eindigde zijn verhaal op de Bosuil alweer. In HLN blikte Vercauteren terug op enkele bewogen maanden in Antwerpse loondienst.

Antwerp beëindigde de reguliere competitie als tweede in de stand, maar zag Racing Genk na een indrukwekkende reeks nog haasje-over doen in de Champions' Play-Offs. "Sportief hebben we er alles uitgehaald. Mentaal en fysiek waren dat echter zware maanden. Het gemis van mijn familie speelde een belangrijke rol. Door corona kon ik niet zomaar een weekend mijn familie gaan bezoeken", bekent Vercauteren. "Daarnaast waren er extra-sportieve zaken waar ik rekening mee moest houden. Het beheer van de spelersgroep (Vercauteren haalde de onvrede van enkele spelers op zijn hals door Didier Lamkel Zé te rehabiliteren, nvdr.), de onzekere toekomst van sommige spelers. Neen, gemakkelijk was dat niet", besluit Vercauteren.