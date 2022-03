🎥 Go Ahead Eagles kan niet opnieuw stunten, PSV eerste finalist KNVB-beker

In de eerste halve finale van de KNVB-beker ging PSV woensdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles, dat afgelopen weekend de scalp nam van Ajax.

En ook tegen PSV begon de ploeg uit Deventer zonder schroom aan de partij. Iets voorbij het halfuur kwam Go Ahead zelfs op voorsprong: Cordoba kopte een voorzet met veel gevoel in doel.

De Eagles leken met een voorsprong de rust in te gaan, maar dat was buiten de onvermijdelijke Zahavi gerekend. Tot overmaat van ramp werd op slag van rust Kramer uitgesloten. De speler van Go Ahead Eagles kreeg op aangeven van de VAR rood na een overtreding op de doorgebroken Zahavi.

Eran Zahavi mag vogelvrij afwerken! 🔥🇮🇱 pic.twitter.com/U8hnKnouCX — Play Sports (@playsports) March 2, 2022

PSV voerde de druk na de koffie stelselmatig op en het was Sangaré die twee keer dicht bij een verlossende tweede treffer kwam. Met nog twintig minuten te spelen was het dan toch raak: Veerman scoorde via de benen van doelman Noppert. Diezelfde Veerman deed meteen daarna de paal trillen, Madueke vond dan weer de lat op zijn weg.

Het nieuwe goudhaantje van @PSV heet Joey Veerman! 🌟🇳🇱 pic.twitter.com/navVWovdMg — Play Sports (@playsports) March 2, 2022

De kwalificatie van PSV kwam niet meer in het gedrang tegen een moegestreden Go Ahead Eagles. In de bekerfinale neemt PSV het op tegen de winnaar van AZ-Ajax. Die halve finale wordt donderdagavond afgewerkt.