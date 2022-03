Verlaat Braziliaanse dribbelkont Oekraïne zonder een wedstrijd gespeeld te hebben? 'Voor 12 miljoen mag hij vertrekken'

Met zijn dribbels en acties groeide David Neres bij Ajax uit tot een publiekslieveling. In januari verkaste de flankaanvaller voor twaalf miljoen euro naar Shakhtar Donetsk.

Net als vele andere andere Braziliaanse voetballers kon David Neres onlangs Oekraïne ontvluchten. De 25-jarige winger is niet van plan terug te keren naar Shakhtar, waar hij nog geen enkele officiële wedstrijd heeft gespeeld.

Jornal O Dio meldt dat Shakhtar een prijskaartje van twaalf miljoen euro heeft gekleefd op het hoofd van de 7-voudige Braziliaanse international. Onder meer Flamengo en Sao Paulo houden de situatie van Neres in de gaten, maar zouden de winger enkel op huurbasis kunnen aantrekken.

David Neres speelde tussen januari 2017 en januari 2022 voor Ajax. In 180 duels voor het A-elftal van de Amsterdammers was Neres goed voor 47 doelpunten en 41 assists. Neres scoorde onder meer in de legendarische Real Madrid-Ajax in 2019. In Bernabeu werd het liefst 1-4 voor de Amsterdammers, die zich kwalificeerden voor de kwartfinale van de Champions League.