Alexis Saelemaekers zijn avontuur bij AC Milan lijkt op zijn einde te komen

Het lijkt erop dat het verhaal van Alexis Saelemaekers ten einde loopt bij AC Milan.

Volgens Calciomercato maakt men zich bij de Rossoneri zorgen over het rendement van onze landgenoot en is er dringend nood aan versterking op de rechterflank. Hierdoor kan het wel eens zijn dat hij moet vertrekken bij AC Milan om ruimte te maken voor versterking.

Saelemaekers liet dit seizoen twee goals en drie assists optekenen in 36 wedstrijden en verloor de afgelopen weken zijn basisplek bij de Milanezen.

In de winter van 2020 nam AC Milan hem op huurbasis over van Anderlecht. De volgende zomer volgde dan de definitieve transfer. Voor AC Milan kwam hij sindsdien 91 keer in actie waarin hij zesmaal scoorde en elf assists gaf.