Edward Still kijkt uit naar Charleroi-Standard: "Ik ben blij dat er bezoekende supporters zijn"

Edward Still verwacht een intense wedstrijd tegen Standard, met een stadion dat 1.000 bezoekende supporters zal verwelkomen.

Zoals we weten kunnen Waalse derby's zeer vurig en hevig zijn. In de huidige context, als Standard lijdt, zouden Luikse supporters in de verleiding kunnen komen om hun woede te tonen. "Ik ben een coach, ik focus me op voetbal. En als supporter vind ik het geweldig dat er publiek is. Des te beter dat er supporters zijn van de tegenstander, dat er een maximum aan sfeer is", zegt Edward Still.

Na de heenwedstrijd op Sclessin had de coach van Charleroi echter melding gemaakt van de extra-sportieve "afleiding" waarmee zijn spelers te maken hadden gehad. "Er zijn matchen zoals deze, waar afleiding bestaat. Het is aan ons, gedurende de week, om de balans te vinden: om de omvang van de match te realiseren, die de belangrijkste van het jaar is voor onze supporters, maar ook wetende dat het is door ons spel dat we zullen winnen", legt Still uit in een persconferentie.

Mambourg zal in vuur en vlam staan ā€‹ā€‹en de Zebra's zullen "deze sfeer moeten gebruiken, met een publiek dat ons meer dan normaal zal dragen", erkent Still. "We weten dat het een intense wedstrijd wordt, op hoog niveau, met twee teams die alles zullen geven en elkaar zullen zoeken. De heenwedstrijd was daar het bewijs van. Standard begon goed aan de wedstrijd, we hadden een zwakke periode. Misschien zullen we het deze keer ook voorhebben, maar we hebben vertrouwen in onze veerkrachtige capaciteiten om deze momenten te beheren”.