Jeugdcoach Shakhtar Donetsk komt om door Russische granaat, CEO richt zich tot Russische clubs: "Ieder van jullie zal schuldig zijn aan de misdaden"

De CEO van Shakhtar Donetsk heeft zich in een emotioneel bericht op Facebook gericht tot de bestuurders van de Russische voetbalclubs. Hij roept hen op om zich uit te spreken tegen de oorlog.

"Ik zou graag de eigenaars, het management en de spelers van Russische voetbalclubs aanspreken", schreef Sergej Palkin. "Rusland voert een verschrikkelijke militaire aanval uit op Oekraïne, een land waar jullie steeds met open armen zijn ontvangen. Een land waar jullie familie en vrienden hebben, of zelf geboren zijn. Dat land wordt nu vernietigd door het Russische leger."

"De hele wereld kijkt naar jullie om een einde te maken aan deze gekheid, maar het blijft stil. Jullie zijn bang. In de sportwereld zorgt angst ervoor dat je nooit kan winnen. Wij kunnen zo niet winnen tegen het bloedige regime van jullie leiders."

"Hoewel jullie niet de opdracht gaven om Oekraïners te vermoorden, is jullie stilte een hulp voor de massadestructie van ons land. Een jeugdcoach is omgekomen door een Russische granaat. Stop deze gekheid! Breek de stilte, of anders is deze oorlog jullie persoonlijke verantwoordelijkheid."

"Een verantwoordelijkheid die toekomstige generaties zullen onthouden, die je niet uit de geschiedenisboeken kan wissen. Ieder van jullie zal schuldig zijn aan de misdaden die Rusland nu begaat."