RWDM zet belangrijke stap richting kans op promotie naar 1A

RWDM won in 1B met 0-1 op bezoek bij Moeskroen en heeft daarmee de tweede plaats zo goed als binnen.

RWDM pakt een nieuwe overwinning in 1B, al had het op bezoek bij Moeskroen niet veel over. Het werd uiteindelijk 0-1.

Het enige doelpunt viel ongeveer 20 minuten voor tijd. Nicolas Rommens scoorde vanop de stip.

RWDM heeft nu 41 punten in de rangschikking, acht minder dan leider Westerlo. Waasland-Beveren staat op acht punten, maar speelt vanavond nog.

De tweede plaats is de plek die zorgt voor play-offs tegen de nummer 17 uit de Jupiler Pro League.