Supporters AA Gent roepen op tot boycot: "Zolang er geen redelijkheid is, geen inkomsten meer voor de club"

In totaal heeft Gent nu al 16.000 euro aan boetes moeten neertellen voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal van hun fans. Het is de zevende keer dat ze veroordeeld worden en bij de club is de maat meer dan vol. Al zijn de fans daar dan weer niet van gediend.

“De naam van onze club wordt besmeurd. In Brussel vraagt men zich af wat er gebeurt in Gent. Vorige woensdag hoorden we in Brugge opnieuw die fameuze gezangen, dus we mogen ons alweer aan een boete verwachten", aldus veiligheidsverantwoordelijke Dirk Piens in Het Nieuwsblad. Ondertussen kregen ze ook een boete voor discriminerende gezangen in de wedstrijd tegen Club Brugge in de bus. Boycot Maar de fans zijn ook niet te spreken en roepen op tot een boycot. "Jaren aan een stuk wordt het harde werk van de supporters teniet gedaan door valse beloften", klinkt het in een open brief van de fans. Vele supporters zullen de bus gaan groeten tegen Zulte Waregem, maar vervolgens niet het stadion binnen gaan. "Zolang er geen redelijkheid is, voorzien wij de club niet langer van inkomsten."





