Ronaldo 'laat ploegmaats in de steek', zelfs vragen over zijn blessure

Geen Cristiano Ronaldo in de stadsderby. Helemaal niet zelfs... De geblesseerde sterspeler kreeg enkele uren voor de aftrap te horen dat hij niet kon meedoen en nam prompt het vliegtuig naar Portugal. Iets wat bij zijn ploeggenoten niet al te best aankwam.

Volgens The Athletic hadden zijn ploegmaats wel verwacht dat hij hen kwam aanmoedigen. Dat zou zelfs een positieve invloed gehad hebben. In plaats daarvan pakte Ronaldo onmiddellijk zijn koffers en vertrok naar zijn thuisland. Er werden zelfs vragen bij zijn heupblessure gesteld. "De man is een machine en nauwelijks geblesseerd. Zo nu en dan is hij afwezig met deze heupblessure, dat vind ik vreemd”, zei Roy Keane.

Ralf Rangnick, interim-manager van Manchester United, zei de medische staf ‘te geloven’. “De dokter kwam vrijdag al naar me toe om te vertellen dat Cristiano niet kon trainen, dat was zaterdag hetzelfde.”