Opluchting is groot bij Philippe Clement: "Ik wist dat dit er zat aan te komen"

Na enkele mindere resultaten in de competitie en de bekeruitschakeling tegen Nantes werd de druk in Monaco opgevoerd. Na zondagavond kan Philippe Clement weer wat vrijer ademhalen. Een doelpunt van Gelson Martins volstond om met drie punten te vertrekken bij Olympique Marseille.

"Soms heb je net dat tikkeltje geluk nodig. Een bal die goed valt in plaats van tegen. De voorbije weken speelden we vaak dominant en creëerden we meer kansen dan onze tegenstanders. Toch wonnen we niet door pech of onjuiste rode kaarten", vertelde Philippe Clement aan L'Equipe.

"Ik ben erg tevreden over onze tweede helft. We hadden in de openingsfase te veel respect voor Marseille", aldus de ex-coach van Club Brugge. "Ik wilde meer vertrouwen en dat is gelukt. Het is nooit goed dat een trainer meer in zijn spelers gelooft dan zijzelf. En dat was exact wat het geval bij deze jonge jongens die vier wedstrijden op rij niet konden winnen. Maar het meest van al ben ik blij voor hen. Ik wist dat dit er zat aan te komen. Er schuilt zoveel talent in deze spelers."