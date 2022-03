Van Parc des Princes naar The Nest: zomeraanwinst Club Brugge verdwijnt uit beeld onder Schreuder

Onder Philippe Clement was zomeraanwinst Jack Hendry een certitude in het hart van de Brugse defensie. Sinds Alfred Schreuder de plak zwaait, is de Schotse international niet langer zeker van zijn basisplaats. Meer nog: in de laatste vijf competitiewedstrijden kwam Hendry niet in actie.

De laatste keer dat Jack Hendry mocht opdraven, dateert alweer van twee februari. In de heenmatch van de halve finale van de beker tegen AA Gent moest Jack Hendry op het uur gaan douchen na twee gele kaarten. Sindsdien bleef de van KV Oostende overgekomen verdediger vijf competitiewedstrijden op rij op de bank. En dus moest de Schotse international maandagavond aan wedstrijdritme komen door aan te treden met de beloften. Club NXT kwam tegen OHL niet verder dan 1-1, Henry maakte de negentig minuten rond. Het was Dani Perez die voor het Brugse doelpunt zorgde. Let’s gooooo boys! 👊 #ClubNXT #NXTOHL pic.twitter.com/q1FXYwdMcj — ClubNXT (@ClubNxt) March 7, 2022