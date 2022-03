KVM-spits Cuypers met opmerkelijk antwoord over wat hem het meest ergert in zijn leven: "Transfers!"

Hugo Cuypers is een schot in de roos gebleken voor KV Mechelen. De spits voelt er zich goed en bedankt met goals, assists en heel veel werkkracht. Voor de eerste keer in zijn carrière was hij ook tevreden met hoe de transfer afgehandeld werd.

Gevraagd naar wat hem het meest stoort, is zijn antwoord duidelijk. “Transfers. Eigen aan het voetbal natuurlijk, maar ik heb er mijn peren al mee gezien. De manier waarop er soms onderhandeld wordt, is beneden alle peil. Ik heb al genoeg oneerlijke mensen de revue zien passeren", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Bij KV had ik sinds lang een positieve ervaring wat dat betreft. Daarvoor was het huilen met de pet op. Principes werden aan de kant geschoven om er nog snel een deal door te duwen." "Van Standard werd ik last minute uitgeleend aan Seraing. Ik zou tekenen bij Lierse, maar Maged Samy stuurde me plots naar de Griekse tweede klasse. Naar zijn andere club Ergotelis. Wat later werd ik verkocht aan AEK terwijl ik zelf niet wilde gaan. Ik heb een jaar verloren toen. Tot ik als vrije speler kon tekenen bij Olympiakos. Wat ik heb geleerd? Dat sommige transfers twee weken aanslepen terwijl je ze met wat daadkracht op 24 uur zou kunnen regelen. Ik heb mijn les wel geleerd. Maar goed, er zal mij nog wel het een en ander overkomen. Hoort bij het spelletje.”