Manchester United krijgt stevige concurrentie: 'Ook deze topclub heropent de jacht op Tielemans'

Juventus FC gaat zich mengen in de strijd om de handtekening van Youri Tielemans. De Italiaanse topclub haakte vorig seizoen nog af, maar de kaarten liggen helemaal anders.

Momenteel ligt Manchester United - al is ook Arsenal FC concreet - in pole position. Naar verluidt zijn de partijen dichtbij een akkoord. Al heeft Tielemans een voorwaarde: er wordt niets getekend vooraleer The Red Devils zekerheid hebben over een Champions League-ticket.

CalcioMercato weet dat Juventus FC zich opnieuw gaat mengen. De Oude Dame deed vorig seizoen al eens navraag naar Tielemans, maar het prijskaartje van de middenvelder lag véél te hoog. Concreet werden de onderhandelingen dus nooit.

Zijn de kaarten geschud?

De kaarten liggen vandaag anders. Tielemans gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in en is niet van plan om te verlengen. In die situatie lijkt Leicester City genoegen te nemen met een bedrag van vijftig miljoen euro. Wordt ongetwijfeld vervolgd.