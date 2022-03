Louwagie denkt terug aan Brugge in kampioenenjaar: "Dat zet ons aan om na te denken over onze aanpak"

AA Gent speelt morgen en volgende week donderdag tegen PAOK Saloniki. Daarna wacht de strijd om een plek in de Champions' Play-offs en de bekerfinale. Michel Louwagie ziet dat het allemaal wat veel wordt voor zijn ploeg.

Uiteraard is er trots dat Gent nog de enige overgebleven Belgische ploeg is in Europa, maar langs de andere kant zijn er belangrijkere doelen te bereiken. "Ik zie ons ook de Conference League niet winnen", zegt Louwagie bij Sporza. "We zitten in de bekerfinale. Die moet je niet spelen, maar winnen. En we strijden ook nog eens om een play-offticket in de competitie."

"We willen vooral een prijs pakken: de Beker of de Conference League. Maar als je in de Conference League naar de halve finale gaat en je verliest de bekerfinale, weet over 10 jaar niemand nog dat je zo ver bent geraakt."

Gent wil dus zijn eerste prijs sinds de titel van 2015. "Natuurlijk is het fantastisch dat we op 3 fronten actief zijn. De spelers zullen er ook vol voor gaan om elke wedstrijd te winnen. Ik denk dat het geweldig leeft om verder te gaan in Europa, maar het wordt veel."

"Ik herinner me de campagne van Club Brugge waar ze de kwartfinales spelen van de Europa League, de Beker winnen, maar in het kampioenschap tekort schieten tegen ons", deelt Louwagie. "Dat zet ons aan om na te denken over onze aanpak."