Nieuwe beschuldigingen aan het adres van ex-Ajaxspeler: naast steekpartij ook drugshandel en criminele organisatie

Quincy Promes kwam in 2020 in opspraak nadat hij vervolgd werd voor poging tot doodslag. De Nederlandse international zou zijn neef tijdens een feestje meermaals in de knie hebben gestoken met een mes.

Uit telefoontaps van de politie blijkt nu dat Quincy Promes de steekpartij zou hebben bekend in een telefoongesprek. Ondertussen heeft De Telegraaf ook aangegeven waarom de ex-speler van Ajax - nu in loondienst van Spartak Moskou - werd afgeluisterd. Drugdeals Dat zou gaan over een aantal drugdeals. Een aantal vrienden en familieleden van Promes zijn alvast opgepakt. Promes zelf voorlopig niet - omdat hij in Moskou zit. Hij zou verdacht worden van drugshandel en van criminele organisatie.