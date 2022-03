Vanhaezebrouck is het niet eens met Louwagie: "En nu dat zeggen?"

AA Gent is nog steeds op alle fronten actief. Voor Vanhaezebrouck telt ook de Conference League heel hard mee.

Nochtans liggen ze in de bestuurskamers van de Buffalo’s niet echt wakker van die Europese competitie. “Als we de halve finales van de Conference League halen, is dat over tien jaar vergeten. Als we de beker winnen, zal men zich dat herinneren”, klonk het eerder bij Louwagie al.

Hein Vanhaezebrouck heeft een andere mening over het onderwerp. “De beker is belangrijk, maar ik ben het niet eens met mensen die suggereren dat we andere dingen maar moeten laten vallen”, zegt hij aan HLN.

“Als je dan dat ene niet haalt en andere dingen hebt laten vallen, heb je niets. Ik vind het gek om zoiets te horen. We hebben vorig seizoen gestreden voor dit Europees ticket. En in het begin van het seizoen kreeg ik de boodschap dat we Europees moesten doorgaan, omdat dat extra geld opbracht. Later was de boodschap dat we eerste moesten worden, omdat dat nog meer geld opbracht. En nu zouden we moeten zeggen dat de Conference League niet zo belangrijk is?”