Weer VAR-veranderingen op komst: experten in Tubeke in plaats van scheidsrechters

De VAR heeft de voorbije weken/maanden voor veel frustraties gezorgd. Er is nog steeds geen rechte lijn in te bespeuren. Daarom denken ze bij de KBVB en het Referee Department aan enkele wijzigingen.

Er zou een nieuwe VAR-manager komen met Christoph Dierick, maar daar stopt het niet. Volgens Het Nieuwsblad zou de voetbalbond ook overwegen om VAR-experten in Tubeke te zetten in plaats van scheidsrechters. Die zijn sowieso meer dan nodig op het voetbalveld, want er is een nijpend tekort aan refs.

Soms moeten scheidsrechters twee achtereenvolgende wedstrijden in het VAR-centrum doen. Er zijn immers maar 26 scheidsrechters en 38 assistenten en elke speeldag zijn er 35 scheidsrechters en 35 assistenten nodig.

“We zijn er ons van bewust dat het soms veel kan zijn voor onze scheidsrechters, twee keer per dag een wedstrijd doen. Maar door ons te beperkt aanbod kunnen we niet anders”, klinkt het bij scheidsrechtersbaas Stephanie Forde in Het Nieuwsblad.