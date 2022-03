4 wedstrijden, 4 clean sheets: Thibaut Courtois beste speler van februari in Spanje na foutloze maand

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat Thibaut Courtois bezig is aan een enorm sterk seizoen.

In februari deed Courtois er nog een schepje bovenop door vier wedstrijden op rij de 0 te houden. Tegen Villarreal kon De Koninklijke zelf niet scoren maar verder werd er telkens gewonnen in de Spaanse competitie.

Door zijn ijzersterke prestaties (die al even bezig zijn) is Courtois ook tot beste speler van de maand februari gekozen. Spelers van het spel FIFA kunnen bovendien een speciale versie van de Belgische doelman vrijspelen.

Ook in de Champions League was Courtois ijzersterk. In de terugwedstrijd tegen PSG enkele dagen geleden stal Benzema nog de show met een hattrick maar in de heenmatch hield Courtois Real recht met onder meer een penaltysave op Lionel Messi.