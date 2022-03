Roef rekent op Tissoudali volgende week: "Hij zorgt voor iets extra's"

Davy Roef kon zich niks verwijten tegen PAOK. De goal die hij binnenkreeg werd ongelukkig gedevieerd door Sven Kums. Maar hij schat de kansen van AA Gent nog altijd goed in.

''Ik kan nooit gelukkig zijn als ik een tegengoal incasseer, maar deze was wel heel pijnlijk", zegt hij bij HLN. ''Zulke dingen gebeuren soms in het voetbal. We moeten zorgen dat we dit volgende week rechtzetten. We gaan er alles aan doen om dat te realiseren. Als ik de voorbije weken zag hoe goed onze verdediging was, verwachtte ik ook hier niet zoveel werk. Dan komt het erop aan de focus te houden, goed geconcentreerd te blijven én goed te communiceren met de verdedigers. Dat lukte goed, behalve op die tegengoal."

Al is er nog niets verloren. "Ik geloof nog in onze kansen. Ik denk dat het nog steeds fiftyfifty is. We spelen thuis voor onze fans, dan kunnen we altijd iets meer. En wellicht recupereren we dan Tissoudali, die hier een goeie tien minuten inviel. Wellicht is hij volgende week helemaal fit. Offensief kan hij altijd iets anders brengen, hij zorgt voor iets extra's."