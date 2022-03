Hein Vanhaezebrouck streng: "Dan wordt het een hopeloze zaak"

AA Gent moet volgende week een 1-0 achterstand ophalen tegen PAOK Saloniki. Werk aan de winkel dus voor de Buffalo's.

"Onze offensief bepalende spelers waren vandaag afwezig, ze waren niet goed genoeg", aldus Hein Vanhaezebrouck in een reactie bij Sporza.

Details

"De details waren in ons nadeel, beslissende passes kwamen er niet uit. Op dit moment zijn we aan het verliezen op details."

En dus zal het volgende week beter moeten in de Ghelamco Arena: " Het zal nu al moeilijk zijn, maar als we dat nog eens doen en weer offensief zo weinig brengen, dan is het een hopeloze zaak."