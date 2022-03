KVO-coach Vanderhaeghe hoopt op "propaganda-match tegen Club Brugge"

KV Oostende en Yves Vanderhaeghe ontvangen zaterdagavond Club Brugge in een uitverkochte Diaz Arena.

"Een vol huis, dat is bijna niet meer van deze tijd", opent Yves Vanderhaeghe op de clubkanalen zijn mini-voorbeschouwing op het treffen tegen de regerende landskampioen. "Als het stadion van KVO vol zit, kunnen er altijd verrassingen gebeuren. Misschien kunnen we onze sterke eerste helft van tegen Anderlecht misschien wel over een ganse wedstrijd doortrekken nu. We moeten erin geloven dat het mogelijk is", klinkt het.

KV Oosttende staat op de 14e plaats in het klassement maar met nog 4 speeldagen voor de boeg lijkt het behoud zeker. Seraing staat immers 10 punten achter hen. Toch blijft Vanderhaeghe voorzichtig: "Zolang we mathematische niet zeker zijn, blijf ik voorzichtig. Ik wil het vel van de beer niet verkopen", aldus de KVO-coach.

De coach zal zich allerminst snel gewonnen geven tegen Club Brugge en hoopt dat zijn ploeg wat kan laten zien. "Dit moet een propagandamatch worden. Een derby, vol huis... Met de gedachte dat we thuis 4/6 gepakt hebben met twee keer de nul te houden, is er misschien wel iets mogelijk. Het zal een must zijn om georganiseerd te zijn zonder veel weg te geven", besluit Vanderhaeghe.