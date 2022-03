KV Mechelen zal er zich moeten bij neerleggen: na dit seizoen 'exit Vrancken'

Ze hadden bij KV Mechelen waarschijnlijk al de bui zien hangen toen Wouter Vrancken dit seizoen ontgoocheld reageerde omdat hij niet met Barnsley mocht onderhandelen. Maar na het lopend seizoen gaan ze hem waarschijnlijk niet meer kunnen tegenhouden.

Vrancken heeft intern al aangegeven dat hij na dit seizoen andere oorden wil opzoeken, weet GvA. De ambitieuze coach denkt aan het buitenland en KV Mechelen beseft dat het hem niet meer kan tegenhouden. Dat deden ze wel nog met Barnsley, maar nu lijkt hij helemaal klaar om de volgende stap te zetten. Dat heeft hij aan het bestuur ook al aangegeven en hij hoopt dat ze zich nu flexibeler gaan opstellen.

Vrancken wil in een nog professionelere structuur gaan werken. Het is geen geheim dat de infrastructuur bij KVM hem bijwijlen frustreerde, vooral de staat van de oefenvelden. Met bekerwinst, promotie en drie keer in de top zes met KV Mechelen is hij alvast op de radar van veel clubs gekomen.