Benzema blikt terug op "magische avond": "Dit zou wel eens het beste seizoen uit mijn carrière kunnen zijn"

Karim Benzema heeft woensdag Champions League-geschiedenis geschreven door als oudste speler ooit een hattrick te scoren in de Europese topcompetitie. Hij leidde zijn team daarmee naar de kwartfinales.

"Het was een onvergetelijke, magische avond. Ik weet niet of dit mijn beste wedstrijd ooit was voor Real. Ik denk daarvoor ook terug aan de Champions League-finale tegen Liverpool", zegt hij bij Marca. "Dit zou weleens mijn beste seizoen uit mijn carrière kunnen zijn. Mijn doel blijft altijd om ieder jaar weer beter te worden"

Met 30 goals in 33 matchen dit seizoen, doet hij het inderdaad niet slecht. Hij scoorde nu al 309 keer voor Real Madrid, waarmee hij Alfredo Di Stefano voorbij ging op de all time topschutterslijst van de Koninklijke. "Dat ik Di Stéfano nu passeer is een droom die uitkomt. Hij is echt een legende. Ik herinner me nog dat hij mij een knuffel gaf tijdens mijn presentatie bij Real. Hij zei toen dat ik vooral moest genieten van mijn tijd bij deze geweldige club."