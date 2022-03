Chelsea komt mogelijk in Saudische handen en deze plannen serieuze investeringen

Chelsea kan mogelijk op korte termijn in Saudische handen vallen. GOAL meldt dat Mohamed Alkhereiji met Saudi Media de Engelse topclub over wil nemen van Roman Abramovich.

De investeringsgroep uit Saudi-Arabië heeft grootse plannen met Chelsea en wil Stamford Bridge verbouwen, geld steken in trainingscomplex Cobham, commercieel stappen maken en de aflopende contracten van sleutelspelers als Antonio Rudiger en Cesar Azpilicueta verlengen.

De vraagprijs is door de omstandigheden behoorlijk gezakt en Saudi Media zou een van de partijen zijn die zou willen profiteren van de situatie. De grootste mediagroep van het Midden-Oosten staat onder leiding van Alkhereiji, die CEO is van moederbedrijf Engineer Holding Group dat door zijn vader werd opgericht.

Alkhereiji studeerde en werkte enkele jaren in het Verenigd Koninkrijk en werd daar fan van Chelsea, een liefde die hij zou hebben overgedragen aan zijn drie kinderen. Dat zou de reden zijn dat Alkhereiji nu Chelsea wil overnemen. Saudi Media noteert een jaarlijkse omzet van 920 miljoen euro. Niet alleen middels zijn mediabedrijven, maar ook door investeringen in de banken- en sportwereld. De eventuele overname van Saudi Media moet mede gefinancierd worden door een consortium van private Saudische investeerders.

Saudi Media is eveneens betrokken bij de Saudische club Al Nassr, voor wie er een hypermodern stadion is neergezet. Bij Chelsea heeft Alkhereiji dezelfde ambities: Stamford Bridge moet voor een bedrag van 1,7 miljard euro verbouwd gaan worden. Daarmee moet Chelsea commercieel interessanter worden gemaakt dan de club nu is. In dat opzicht hebben the Blues nu een achterstand op concurrenten als Manchester United, Manchester City en Liverpool. Saudi Media wil tevens investeren in trainingscomplex Cobham, waardoor niet alleen het eerste elftal zal profiteren van de Saudische overname.