Pochettino kan het niet loslaten: "Ik voel me genaaid"

Drie dagen na de uitschakeling door Real Madrid was Mauricio Pochettino er nog altijd niet goed van. Dat bleek uit zijn persconferentie voor de match tegen Bordeaux. Waar het nog altijd meer ging over de CL-match dan over de competitie.

Ergens logisch ook, want er kwam een storm aan kritiek op de club, de spelers én de coach. "We zijn nog steeds teleurgesteld, iedereen binnen de club", zei Pochettino. "De afgelopen dagen waren zwaar voor ons. We snappen ook dat supporters teleurgesteld zijn en dat mogen ze uiten."

Vooral die gelijkmaker van Benzema ligt nog steeds zwaar op de maag. "Ik kan nog steeds niet begrijpen waarom de VAR op dat moment niet ingreep. Voor dat moment hadden we de totale controle over de wedstrijd, we waren beter dan Real. Niemand had verwacht wat er daarna gebeurde. Ik voel me genaaid. Als ik kijk naar de twee wedstrijden, dan waren we twee keer een uur lang superieur aan Real."