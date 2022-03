Paul Van Himst ziet gelijkenissen tussen Lionel Messi en Eden Hazard

Real Madrid zorgde voor een fikse stunt door Paris Saint-Germain uit te schakelen in de Champions League.

Voor Paul Van Himst blijft Bernabeu nog altijd iets bijzonder hebben. “Na de 1-1 - ik vond het wel een fout op Donnarumma - werd het een heksenketel. De defensie is beginnen panikeren en PSG is ineen gezakt”, klinkt het bij HLN.

De achteruitgang van Lionel Messi was frappant. “Zijn beste tijd is voorbij en die van Neymar ook. In feite speelde PSG op het einde met twee man minder. Messi is een ongelooflijke voetballer geweest, vroeger besliste hij wedstrijden met zijn klasseflitsen. Maar echt werken om een resultaat vast te houden heeft hij nooit graag gedaan.”

Grote parallellen met Eden Hazard bij Real Madrid volgens Van Himst. “Een beetje eenzelfde verhaal volgens mij. Die flitsen zal hij nog hebben, maar fysiek kan hij geen volledige wedstrijd aan. Daarom speelt hij ook niet.”