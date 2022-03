Heeft Arsenal met Ødegaard eindelijk de vervanger van Özil gevonden?

Met vijf doelpunten en drie assists is Martin Ødegaard goed op dreef bij de Londense club. De ondertussen 23-jarige Noor maakte in 2015 de overstap naar Real Madrid, maar lijkt nu bij Arsenal zijn draai pas echt gevonden te hebben.

Hij werd als 15-jarige weggeplukt bij het Noorse Strømsgodset en werd als één van de grootste talenten ter wereld beschouwd. Na eerdere passages bij o.a. Vitesse, Heerenveen en Real Sociedad werd hij in juli vorig jaar voor een slordige 35 miljoen overgenomen door Arsenal. Ødegaard lijkt zich stilaan helemaal te ontbolsteren bij Arsenal en legde deze namiddag tegen Leicester onderstaande mooie statistieken neer.

Volgens enkelen is hij de juiste man die na al die jaren de leegte van Mesut Özil eindelijk opvult. Özil is momenteel aan de slag bij het Turkse Fenerbache en verliet Arsenal met 44 doelpunten en 77 assists in 254 wedstrijden. Cijfers waar Ødegaard momenteel aan lijkt te werken.

Martin Ødegaard's game by numbers vs. Leicester:



68 touches

27 passes in final third

6 chances created

6 duels won

6 penalty area entries

5x possession won

3 tackles

1 take-on

1 interception @MuhammadButt is seeing shades of Mesut Özil in his pomp. 🤝