🎥 Bekermatch Marokko ontspoort compleet: 160 gewonden

In de 1/8ste finales ging MAS Fez met 0-2 winnen op het veld van FAR Rabat. De thuisfans konden dit maar moeilijk verkroppen en bestormden aan het einde van de partij massaal het veld.

Marokkaanse instanties laten weten dat er 160 gewonden vielen, waaronder meer dan honderd agenten. De lokale autoriteiten maakten bekend dat er meer dan 150 arrestaties werden uitgevoerd, onder wie heel wat minderjarige fans van FAR Rabat.

"SHIPS ANCHORED, LANDS CONQUERED"



Smokey scenes from Ultras Askary of FAR Rabat, in today's Throne Cup match against MAS 💨 pic.twitter.com/iGNTuE0fip