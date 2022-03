Bij Cercle willen ze het vel van Genk: "Negen op negen en we zitten in de play-offs"

Na de winst tegen Kortrijk is Cercle Brugge genaderd tot op twee punten van Genk, dat de Limburgse derby verloor. Bij de Vereniging staat het vertrouwen op summum.

Ze denken zelfs dat ze de achtste plaats nog kunnen afsnoepen van Genk. “We spelen met heel veel overtuiging en een hoge dosis intensiteit en iedereen staat nog scherp”, aldus Hannes Van der Bruggen. “Charleroi volgende week wordt weer heel moeilijk, maar nogmaals, het kan zeker nog. Deze ploeg voetbalt echt met enorm veel vertrouwen. Als we 9 op 9 halen, wat op zich heel moeilijk wordt, denk ik dat we een heel grote kans maken op de eerste acht.”

Met Charleroi, Gent en Antwerp lijkt het programma wel bijzonder zwaar. "Naar de anderen moeten we echter niet kijken. Als wij kunnen meedoen, zullen we dit zeker niet laten liggen. We hebben nu al 43 punten. Naar Cercle-normen is dit uitzonderlijk, maar meer mag natuurlijk altijd.”