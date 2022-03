Blijft Greg Vanderidt ook volgend seizoen coach van Beerschot? "Ik heb er een goed gevoel bij"

Peter Maes en Javier Torrente kregen de paarse machine niet aan de praat. Toen Greg Vanderidt het roer in handen kreeg, was het kwaad eigenlijk al geschied. Toch maakte Vanderidt indruk met zijn rake analyses en open communicatie. Blijft hij ook volgend seizoen T1 bij Beerschot?

Voorzitter Francis Vrancken liet zich daags na de degradatie uit over Greg Vanderidt. "Ik voel aan alles dat de spelers de coach genegen zijn", aldus Vrancken in Het Nieuwsblad. "Hij voert zijn job met veel plezier uit en ik heb veel bewondering voor zijn werk en dat van de rest van de staf. De club heeft nu tijd om de knoop door te hakken, maar ik heb een goed gevoel bij Greg."

"Door het WK in november start de voorbereiding heel vroeg, dus we zullen vroeg klaar moeten zijn met ons huiswerk. De situatie met Will Still voor aanvang van het seizoen was niet goed en een herhaling willen we absoluut vermijden."

En er ligt heel wat werk op de plank voor de sportieve cel van Beerschot. De transfers van dit seizoen draaiden faliekant uit. Met een lager budget moet nu een team gevormd worden dat kan strijden voor promotie naar 1A. "Het is aan ons om de sterkhouders te overtuigen. We voeren ook al gesprekken met spelers, die het profiel hebben om in 1B te spelen. Spelers willen een plan zien, ze willen weten waar de club naartoe wil. Makkelijk wordt het niet, maar we moeten opnieuw een groep vormen die samen iets wil verwezenlijken."