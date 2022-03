Je houdt het niet voor mogelijk, maar Blessin speelde gisterenavond weer gelijk... voor de zevende keer op rij

Alexander Blessin heeft nog niet verloren sinds hij bij Genoa de nieuwe coach is geworden. Tot daar het positieve nieuws, want hij heeft ook nog niet gewonnen. Genoa speelde gisterenavond tegen Atalanta weer gelijk, voor de zevende keer al.

De cijfers sinds Blessin overstapte van Oostende: zeven gelijke spelen, twee goals gemaakt, twee goals tegen. Spektakel is er dus niet echt te zien, verdedigend meesterschap wel, want het was ook al de vijfde 0-0 onder Blessin.

Probleem is dat ze met die zeven punten niet al te veel opschieten. Genoa staat 19de, drie punten onder Venezia en zes onder Cagliari. Blessin gaat heel snel iets moeten vinden om te scoren, want de degradatie komt steeds dichterbij met nog negen wedstrijden te gaan.